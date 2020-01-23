"Оскар-2020": претенденти на головні номінації та прогнози букмекерів

У ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі Американська кіноакадемія оголосить переможців цьогорічної премії «Оскар». Усі претенденти уже відомі, а ми детальніше розповідаємо про шанси номінантів.

Хто претендує на нагороди

Найбільше — 11 номінацій — у «Джокера». І якщо номінації «Найкращий актор», «Найкращий фільм» та кілька технічних, на кшталт «Зведення звуку», були цілком очікувані, то ім’я Тодда Філліпса у режисерський категорії багатьох критиків здивувало. Також не зовсім зрозуміла номінація за «Найкращий адаптований сценарій», адже з коміксів про Джокера було взято лише образ головного персонажа, історія героя — плід уяви сценаристів,передає "Громадське".

По десять номінацій мають «Одного разу... в Голлівуді» Квентіна Тарантіно, «1917» Сема Мендеса та «Ірландець» Мартина Скорсезе.

У своєму дев’ятому фільмі Тарантіно, як і в «Безславних покидьках», вдався до альтернативної історії. Сюжет «Одного разу... в Голлівуді» побудовано довкола жорстокого вбивства американської акторки Шерон Тейт бандою Чарльза Менсона. Стрічка переносить глядача у Лос-Анджелес 60-х, де відомий актор Рік Далтон (Леонардо Ді Капріо) намагається подолати творчу кризу. Допомагає йому найкращий друг і дублер, якого грає Бред Пітт.

Антивоєнна драма «1917» Сема Мендеса («Краса по-американськи») от-от вийде в український прокат, а за кордоном вже зібрала купу нагород, зокрема, й «Золотий глобус» як найкращий фільм). Події розгортаються під час Першої світової війни: двом молодим британським солдатам доручають перетнути територію противника і донести повідомлення, що зупинить смертельну атаку. Стрічку стилізовано під зйомку «одним кадром». Подібний метод було використано, наприклад, при створенні «Бердмана» Алехандро Гонсалеса Ін’ярріту (у 2015-му фільм було відзначено «Оскарами» і в категорії «Найкраща стрічка», і за операторську роботу).

Мартін Скорсезе не зраджує улюблений гангстерській тематиці й акторам. Ба більше, режисер навіть вдався до новаторської технології «омолодження», аби Роберт де Ніро, Аль Пачіно та Джо Пеші зіграли в «Ірландці» героїв і свого віку, і на 20 років молодше. Вийшло неідеально, проте номінацію за візуальні ефекти стрічка таки отримала. Хоча фільм і змагатиметься за «Оскар» аж у 10 номінаціях і отримав здебільшого теплі відгуки критиків, за статистикою лише п’ята частина глядачів додивилася 3,5-годинну сагу до кінця.

Шість номінацій має ще одна антивоєнна стрічка «Кролик Джоджо». Герой нетипової комедії новозеландського режисера Тайки Вайтіті — 10-річний німецький хлопчина, що вважає себе відданим нацистом. Він навіть товаришує з уявним Адольфом Гітлером, аж тут випадково дізнається, що мама переховує в домі єврейську дівчинку. Маму героя грає Скарлетт Йоханссон. Цікаво, що цьогоріч акторка має дві номінації: за «Кролика Джоджо», а також за головну роль у драмі Ноа Баумбаха «Шлюбна історія». Стрічка розповідає історію подружжя, що проходить крізь складне розлучення, і змагатиметься також у шести категоріях.

Не відстають за кількістю номінацій також і «Паразити» режисера Пона Чжун Хо. Це перша південнокорейська стрічка, що змагатиметься у категорії «Найкращий фільм». Багатьох дивує присутність «Паразитів» у цій категорії, і недарма: за правилами, на премію номінуються фільми, в яких не менше 75% фраз вимовляється англійською мовою. Для інших фільмів передбачена категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Однак за всю історію «Оскара» для 11 фільмів було зроблено виняток. На основну премію номінувалися, наприклад, «Крик і шепіт» (Інгмар Бергман, Швеція, 1972) «Тигр підкрадається, дракон ховається» (Енг Лі, Китай, 2000), «Рома» (Альфонсо Куарон, Мексика, 2018).

Єдина жінка, яка цьогоріч конкуруватиме з режисерами-чоловіками у категорії «Найкращий фільм» — Ґрета Ґервіґ з екранізацією американської класики «Маленькі жінки». Прикро, що саме режисерської номінації Ґервіґ не має, проте її феміністична робота змагатиметься загалом у п'яти номінаціях, серед яких головна та другорядна жіночі ролі (Сірша Ронан та Флоренс П'ю), найкращий сценарій, саундтрек та костюми.

Спортивна драма «Ford проти Ferrari» про протистояння двох автомобільних гігантів у боротьбі за першість на перегонах Ла-Ман фігурує у чотирьох номінаціях. Критики здивовані, що американські кіноакадеміки проігнорували акторську гру Крістіана Бейла, проте присутність в інших категоріях (у тому числі й «Найкращий фільм») вважають цілком виправданими.

Що кажуть букмекери

Щороку американські букмекери публікують свої рейтинги ймовірних лауреатів «Оскара». На цифри впливають відгуки преси, прогнози авторитетних критиків, фестивальна та преміальна історії стрічок. Одними з головних «репетицій» «Оскара» вважається «Золотий глобус» та Премія продюсерів США, які роздають нагороди напередодні й мають великий вплив на букмекерські рішення.

Безумовним лідером у категорії «Найкращий фільм» цьогоріч є «Одного разу в... Голлівуді», але режисерську нагороду Тарантіно не пророкують: за прогнозами букмекерів, її отримає британець Сем Мендес за «1917». У потилицю йому дихає режисер «Паразитів» Пон Чжун Хо.

В акторських номінаціях передбачення наступні: за головні ролі статуетки заберуть, скоріш за все, Гоакін Фенікс за роль Джокера та Рене Зеллвегер за роль американської легенди Джуді Гарленд у байопіку «Джуді». Найімовірніші лауреати категорій «Краща другорядна роль» — Лора Дерн («Шлюбна історія») та Бред Пітт («Одного разу в... Голлівуді»).

Майже не сумніваються букмекери, що операторський «Оскар» дістанеться Роджеру Дікінсу за роботу над «1917», що імітує зйомку без монтажних склейок.

Щодо сценарних номінацій, тут в букмекерських рейтингах лідерами є «Шлюбна історія» (найкращий оригінальний сценарій) та «Ірландець» (найкращий адаптований сценарій).

Як обирають переможців

Найвідоміші золоті статуетки за досягнення у кінематографі вручають з 1929 року. Започаткувала традицію Американська кіноакадемія, яка об’єднує більш, ніж 8000 професіоналів кіноіндустрії – вони й обирають переможців. Академія має 15 підрозділів (актори, режисери, композитори, фахівці з монтажу та ін.), кожний з яких обирає 5 номінантів у своїй сфері. Без винятку всі академіки голосують за номінантів у категорії «Найкращий фільм»: аби потрапити туди, стрічка має набрати понад 5% прихильників (300 і більше голосів).

Цікаво, що до 2009 року у цій категорії, як і в інших, змагалося п’ять стрічок. У 2009 кількість місць збільшилася: після касового успіху «Темного лицаря» Крістофера Нолана, члени кіноакадемії більше не могли ігнорувати стрічки-блокбастери. Тож категорію розширили до 8-10 слотів, аби участь в Оскарівський гонитві могли взяти не тільки видатні з кінематографічної точки зору, але й комерційно успішні фільми.

Цьогорічна 92-га церемонія відбудеться раніше звичайного — 9 лютого. Вже другий рік поспіль захід не матиме ведучого. Відповідні обов’язки розділять між собою гості та учасники.

Нагадаємо, що американський драматичний фільм режисера Мартіна Скорсезе "Ірландець" у перший тиждень подивилися 26,4 млн глядачів, підключених до Netflix. Водночас лише п'ята частина з них додивилися його до кінця.