Оголошено переможців Оскар-2025
У ніч на понеділок в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премії "Оскар-2025", яка визначила найкращих у світі кіноіндустрії за минулий рік.
Найкращим фільмом став "Анора", однак його українські кінокритики засудили за поширення російської культури, адже в стрічці висвітлюються перипетії кохання сина російського олігарха з американською стриптизеркою.
Усі переможні номінації:
Найкращий фільм року
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"Анора"
Найкраща режисура
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Шон Бейкер ("Анора")
Найкраща чоловіча роль
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Едріан Броуді ("Бруталіст")
Найкраща чоловіча роль другого плану
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Кіран Калкін ("Справжній біль")
Найкраща жіноча роль
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Майкі Медісон ("Анора")
Найкраща жіноча роль другого плану
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Зої Салдана ("Емілія Перес")
Найкращий оригінальний сценарій
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"Анора" (перемога)
Найкращий сценарій-адаптація
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"Конклав"
Найкращий анімаційний повнометражний фільм
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"Потік. Останній кіт на Землі"
Найкраща музика
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"Бруталіст"
Найкраща пісня
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"Емілія Перес"
Найкраща міжнародний художній фільм
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"Я все ще тут"
Найкраща робота художника-постановника
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"Wicked: Чародійка"
Найкраща операторська робота
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"Бруталіст"
Найкращий звук
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"Дюна: Частина друга"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
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"У тіні Кіпаріса"
Найкращий художній короткометражний фільм
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"Я не робот"
Найкращий монтаж
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"Анора"
Найкращі візуальні ефекти Найкращий монтаж
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"Дюна: Частина друга"
Найкращий документальний повнометражний фільм
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"Немає іншої землі"
Найкращий документальний короткометражний фільм
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"Єдина дівчина в оркестрі"
Найкращий дизайн костюмів
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"Wicked: Чародійка"
Найкращий грим та зачіски
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"Субстанція"
Серед українських фільм був представлений один документальний - "Порцелянова війна", який розповідає про художників-керамістів з Харкова, що продовжували творити під час війни, був номінований у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм". Однак стрічка не здобула перемогу в цій номінації.