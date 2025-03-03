Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Оголошено переможців Оскар-2025

03 березня 2025, 08:05
Оголошено переможців Оскар-2025
Український документальний фільм був номінований, але не здобув перемогу.

У ніч на понеділок в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премії "Оскар-2025", яка визначила найкращих у світі кіноіндустрії за минулий рік. 

Найкращим фільмом став "Анора", однак його українські кінокритики засудили за поширення російської культури, адже в стрічці висвітлюються перипетії кохання сина російського олігарха з американською стриптизеркою.

Усі переможні номінації: 

Найкращий фільм року

  • "Анора" 

Найкраща режисура

  • Шон Бейкер ("Анора")

Найкраща чоловіча роль

  • Едріан Броуді ("Бруталіст")

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Кіран Калкін ("Справжній біль")

Найкраща жіноча роль

  • Майкі Медісон ("Анора")

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Зої Салдана ("Емілія Перес")

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Анора" (перемога)

Найкращий сценарій-адаптація

  • "Конклав" 

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

  • "Потік. Останній кіт на Землі" 

Найкраща музика

  • "Бруталіст" 

Найкраща пісня

  • "Емілія Перес" 

Найкраща міжнародний художній фільм

  • "Я все ще тут" 

Найкраща робота художника-постановника

  • "Wicked: Чародійка" 

Найкраща операторська робота

  • "Бруталіст"

Найкращий звук

  • "Дюна: Частина друга"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "У тіні Кіпаріса"

Найкращий художній короткометражний фільм

  • "Я не робот" 

Найкращий монтаж

  • "Анора" 

Найкращі візуальні ефекти Найкращий монтаж

  • "Дюна: Частина друга" 

Найкращий документальний повнометражний фільм  

  • "Немає іншої землі"

Найкращий документальний короткометражний фільм 

  • "Єдина дівчина в оркестрі" 

Найкращий дизайн костюмів  

  • "Wicked: Чародійка" 

Найкращий грим та зачіски

  • "Субстанція"

Серед українських фільм був представлений один документальний - "Порцелянова війна", який розповідає про художників-керамістів з Харкова, що продовжували творити під час війни, був номінований у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".  Однак стрічка не здобула перемогу в цій номінації.

Оскар

Останні матеріали

Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Просто подякуйте й заткнитеся. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О’Брайен
Політика
Просто подякуйте й заткнитеся. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2025, 07:49
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 16:37
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Політика
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 15:00
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Політика
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 12:44
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Політика
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 07:46
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Політика
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 16:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється