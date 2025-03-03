Оголошено переможців Оскар-2025

Український документальний фільм був номінований, але не здобув перемогу.

У ніч на понеділок в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премії "Оскар-2025", яка визначила найкращих у світі кіноіндустрії за минулий рік.

Найкращим фільмом став "Анора", однак його українські кінокритики засудили за поширення російської культури, адже в стрічці висвітлюються перипетії кохання сина російського олігарха з американською стриптизеркою.

Усі переможні номінації:

Найкращий фільм року

"Анора"

Найкраща режисура

Шон Бейкер ("Анора")

Найкраща чоловіча роль

Едріан Броуді ("Бруталіст")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Кіран Калкін ("Справжній біль")

Найкраща жіноча роль

Майкі Медісон ("Анора")

Найкраща жіноча роль другого плану

Зої Салдана ("Емілія Перес")

Найкращий оригінальний сценарій

"Анора" (перемога)

Найкращий сценарій-адаптація

"Конклав"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

"Потік. Останній кіт на Землі"

Найкраща музика

"Бруталіст"

Найкраща пісня

"Емілія Перес"

Найкраща міжнародний художній фільм

"Я все ще тут"

Найкраща робота художника-постановника

"Wicked: Чародійка"

Найкраща операторська робота

"Бруталіст"

Найкращий звук

"Дюна: Частина друга"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"У тіні Кіпаріса"

Найкращий художній короткометражний фільм

"Я не робот"

Найкращий монтаж

"Анора"

Найкращі візуальні ефекти Найкращий монтаж

"Дюна: Частина друга"

Найкращий документальний повнометражний фільм

"Немає іншої землі"

Найкращий документальний короткометражний фільм

"Єдина дівчина в оркестрі"

Найкращий дизайн костюмів

"Wicked: Чародійка"

Найкращий грим та зачіски

"Субстанція"

Серед українських фільм був представлений один документальний - "Порцелянова війна", який розповідає про художників-керамістів з Харкова, що продовжували творити під час війни, був номінований у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм". Однак стрічка не здобула перемогу в цій номінації.