Ці вибори не об'єднали Україну, - Бекешкіна
На питання, чи можна сказати з огляду на такій високій підтримки кандидата Зеленського, що Україна об'єдналася, Бекешкіна відповіла: "Я б сказала, що ні. Коли ми дивилися після першого туру склад виборців Зеленського, вони діляться, діляться так, як ділиться країна. Це ілюзія об'єднання, наслідок невизначеності, тому що кожен в Зеленського вкладає свої мрії, бажання і очікування".
Вона нагадала, що серед виборців Зеленського 37% за членство в НАТО, 33% - за нейтральний статус, а ще 6% вважають, що Україна повинна бути в військовому союзі з Росією.
Україну об'єднала, на думку Бекешкіної, теза про те, що так далі жити не можна.
"Це певний вирок політичній системі і політичній еліті", - вважає вона.
"А що стосується позитивної політичної програми, то тут, швидше за все, Україна залишилася розділеною", - сказала Бекешкіна.
На її думку, вже перші кроки Зеленського будуть "ділити електорат". "Яке б він рішення не прийняв, відразу частина електорату відійде", - прогнозує Бекешкіна.
"Я думаю, що така усвідомлена невизначеність кандидата (Зеленського, - ред.) потрібна була для того, щоб не відлякати частину електорату", - додала вона.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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