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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ці вибори не об'єднали Україну, - Бекешкіна

"Що стосується позитивної політичної програми, то тут, швидше за все, Україна залишилася розділеною"
Директор Фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна переконана, що високі показники підтримки Володимира Зеленського на виборах не свідчать про те, що Україна об'єдналася.
Ці вибори не об Ірина Бекешкіна Фото: zik.ua

На питання, чи можна сказати з огляду на такій високій підтримки кандидата Зеленського, що Україна об'єдналася, Бекешкіна відповіла: "Я б сказала, що ні. Коли ми дивилися після першого туру склад виборців Зеленського, вони діляться, діляться так, як ділиться країна. Це ілюзія об'єднання, наслідок невизначеності, тому що кожен в Зеленського вкладає свої мрії, бажання і очікування".

Вона нагадала, що серед виборців Зеленського 37% за членство в НАТО, 33% - за нейтральний статус, а ще 6% вважають, що Україна повинна бути в військовому союзі з Росією.

Україну об'єднала, на думку Бекешкіної, теза про те, що так далі жити не можна.

"Це певний вирок політичній системі і політичній еліті", - вважає вона.

"А що стосується позитивної політичної програми, то тут, швидше за все, Україна залишилася розділеною", - сказала Бекешкіна.

На її думку, вже перші кроки Зеленського будуть "ділити електорат". "Яке б він рішення не прийняв, відразу частина електорату відійде", - прогнозує Бекешкіна.

"Я думаю, що така усвідомлена невизначеність кандидата (Зеленського, - ред.) потрібна була для того, щоб не відлякати частину електорату", - додала вона.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

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21 04 2019 21:43
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