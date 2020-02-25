Ціна газу для населення і тепловиків у лютому знизиться на 15,1%

До розрахованої НАК оптової ціни далі додається вартість транспортування магістральними та розподільними мережами, націнка роздрібних постачальників (газзбути) у розмірі 2,5% і ПДВ 20%, які в підсумку формують кінцеву роздрібну ціну газу для споживачів

"Нова ціна розрахована "Нафтогазом" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року та відображує ринкові тенденції зменшення вартості енергоресурсів, які останнім часом демонструють ключові європейські енергетичні біржі", - зазначили в компанії.

Ціна постачання НАК "Нафтогаз України" природного газу для потреб населення і виробників тепла у лютому 2020 року становитиме 3,948 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газзбутів), що на 15,1% менше, ніж у січні 2020 року (4,65 грн/куб. м.), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У НАК зазначають, що ціна в лютому-2020 на 37% менше, ніж у лютому-2019, і є найнижчою оптовою ціною "Нафтогазу" для населення з квітня 2016 року.

"Нова ціна розрахована "Нафтогазом" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року та відображує ринкові тенденції зменшення вартості енергоресурсів, які останнім часом демонструють ключові європейські енергетичні біржі", - зазначили в компанії.

До розрахованої НАК оптової ціни далі додається вартість транспортування магістральними та розподільними мережами, націнка роздрібних постачальників (газзбути) у розмірі 2,5% і ПДВ 20%, які в підсумку формують кінцеву роздрібну ціну газу для споживачів.

У НАК нагадують, що затверджений Кабміном підхід до розрахунку ціни на газ для захищених споживачів діятиме до 30 квітня 2020 року, і "Нафтогаз" розраховуватиме ціну за цими принципами щомісяця до квітня-2020 включно. Ціна може коливатися і в бік зниження, і підвищення, залежно від ринкової ситуації, балансу попиту і пропозиції, погодних умов.

Як повідомлялося, Україна взяла на себе зобов'язання з 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок постачань газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

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