Ціна імпортного газу за місяць зросла ще на чверть
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.
Таким чином, в порівнянні з серпнем ціна зросла на 26,6% в гривневому еквіваленті і на 26,9% в доларовому.
У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 153,9% в гривнях і на 168,2% в доларах.
Фото: РБК-Україна
Ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла 250 доларів на початку 2021 року.
У вересні на європейських біржах ціна газу піднялася до 1000 доларів за тисячу кубометрів.
Базовий сценарій економічного і соціального розвитку України передбачає середньорічну ціну імпортного газу у 2022 році на рівні 220 доларів за тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж поточні ціни.
Нагадаємо, що зростання ціни на газ у короткостроковій перспективі збільшить попит на житло, що будується, і підвищить ціни на первинному ринку.
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