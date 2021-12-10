Ціна імпортного газу за місяць зросла ще на чверть

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного газу в період з 1 по 30 вересня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.

Таким чином, в порівнянні з серпнем ціна зросла на 26,6% в гривневому еквіваленті і на 26,9% в доларовому.

У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 153,9% в гривнях і на 168,2% в доларах.

Фото: РБК-Україна