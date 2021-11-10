Зростання ціни на газ збільшить попит на житло, що будується, - думка

Зростання ціни на газ у короткостроковій перспективі збільшить попит на житло, що будується, і підвищить ціни на первинному ринку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

"Зростання ціни на газ вплине на підвищення собівартості багатьох споживчих товарів. Девелопери реагуватимуть схожим чином, тому подорожчання не уникнути", - повідомив Мехтієв агентству "Інтерфакс-Україна".

Експерт пояснив, що блакитне паливо займає значну частину в структурі собівартості деяких будівельних матеріалів.

"Це, а також дефіцит, який наразі спостерігається на ринку, спонукає виробників (будматеріалів - ІФ) підвищувати ціну на свою продукцію. В найближчому майбутньому ми, найімовірніше, стикнемося з бажанням постачальників не просто компенсувати виробничі витрати, а й закласти можливість отримання додаткового прибутку, оскільки обстановка на ринку й інформаційний фон сприяють цьому", - повідомив Мехтієв.

На його думку, ситуація, що складається, лягає в загальний вектор зростання цін на нерухомість в Україні, тому очікувати зміни тренда не варто, первинне житло продовжить дорожчати.

"У короткостроковій перспективі така ситуація зазвичай призводить до збільшення попиту через бажання інвесторів не відкладати купівлю, а оформити угоду до індексації цін", - повідомив Мехтієв.

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