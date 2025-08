Квартири українців на Донбасі та в Маріуполі конфісковують і передають росіянам – WSJ

Окупаційна "влада" на захоплених територіях оголосила тисячі квартир "нічийними" та конфіскувала їх, ускладнюючи для українців повернення й підтвердження прав власності.

У окупованому Маріуполі пов’язана з кремлем будівельна компанія продає квартири в «реконструйованих» будинках росіянам і отримує прибуток, тоді як законні українські власники залишилися без житла.

Про це повідомляє The Wall Street Journal у матеріалі від 3 серпня під заголовком Home by Home, Russia Is Selling Occupied Ukraine to Russians ("Дім за домом: росія продає окуповану Україну росіянам").

Окупаційна "влада" на захоплених територіях оголосила тисячі квартир "нічийними" та конфіскувала їх, ускладнюючи для українців повернення й підтвердження прав власності. Водночас приїжджим із росії надають пільги, зокрема низькі ставки іпотеки на новобудови — всього 2%.

Практика заміщення місцевого населення етнічними росіянами відома москві ще з 1930-х років на Донбасі, зазначають журналісти WSJ.

Особливо гостро ця проблема проявилася на прикладі відомого Будинку з годинником у Маріуполі — символу міської спадщини, збудованого у 1950-х роках. Попри те, що будівлю було пошкоджено під час війни, окупаційна влада спочатку обіцяла реставрувати її. Однак наприкінці 2022 року будинок почали зносити, а більшу частину зруйнували до початку 2023-го.

На місці знесеного Будинку з годинником будується новий житловий комплекс, яким керує дочірня компанія Роскапстрою — організації, що підпорядковується міністерству будівництва рф і перебуває під санкціями США. Нова будівля вища за попередню та має зовсім інше планування, здебільшого складається з маленьких студій.

Колишні мешканці будинку, які залишили місто через війну, не можуть отримати квартири в новобудові. Забудовник ігнорує їхні звернення. У "офісі продажів" рієлтори вже реалізували квартири переважно росіянам — за тиждень продали всі пропозиції.

Як розповів один із рієлторів, для колишніх власників передбачена можливість внесення застави за квартири, але її вартість утричі перевищує суму запропонованої компенсації, що є для них непосильною.

Одна з мешканок, Олена Пудак, розповіла, що її мати, яка володіла просторою квартирою в будинку, тепер не має права жити в Маріуполі. Спроба повернутися для отримання компенсації завершилася відмовою на російському кордоні без пояснень.

Журналісти WSJ підкреслюють, що окупаційна «влада» повідомила колишнім мешканцям про зміну закону, згідно з яким вони можуть жити "де завгодно в межах міста", але не у своїх колишніх домівках.