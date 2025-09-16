Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Поляки шукають житло за кордоном через загрозу безпеці після атак дронів рф

16 вересня 2025, 19:33
Фото: з вільних джерел
10 вересня під час чергової атаки рф по Україні до Польщі залетіли понад 20 російських дронів.

Мешканці Польщі почали активніше шукати житло за кордоном після того, як в ніч проти 10 вересня повітряний простір країни порушили понад два десятки російських дронів.

Про це з посиланням на представника ринку нерухомості Славоміра Ставарчика пише Gazeta Wyborcza.

За словами спеціаліста, який працює з нерухомістю в Іспанії, з моменту того інцидента йому телефонують утричі більше людей. Ставарчик додав, що деякі клієнти вже давно думали про придбання житла в Іспанії, і зараз, схоже, настав час. 

"Для поляків дедалі важливішою стає безпека. Важко не думати про це: ми перебуваємо на східному кордоні НАТО, а Іспанія – осторонь. Навіть Друга світова війна зупинилася в Піренеях. Крім того, ціни вже зрівнялися. У Кракові квартира-студія коштує 1 млн злотих, тому для мешканців Кракова ціни на іспанські квартири не є захмарними – за еквівалент такої студії, а це близько 230 000 євро, вони можуть купити щось пристойне в Іспанії", – пояснив він.

Власник агентства нерухомості GoESTE Міхал Сподимек також підтвердив зростання інтересу поляків до придбання нерухомості за кордоном. За його словами, після атаки дронів йому почали дзвонити люди з Жешува, Любліна та Варшави. Вони казали, скільки в них є грошей і питали, чи можна щось купити. 

При цьому всі хочуть запланувати перегляди житла якомога швидше. За його словами, якщо війна дійде до кордонів Польщі, чоловіки матимуть "не так багато часу".

"Жінки можуть виїхати навіть через тиждень після початку війни; чоловіки ж, які хотіли б виїхати з країни в такій ситуації, мають виїхати за день до закриття кордонів", – сказав Сподимек.

Він зазначив, що своїм клієнтам пропонує нерухомість у таких країнах як Болгарія, Греція, Чорногорія, Хорватія, Іспанія, Туреччина та Кабо-Верде. 

10 вересня під час чергової атаки рф по Україні до Польщі залетіли понад 20 російських дронів. У небо підняли авіацію країн НАТО, яка збивала порушників повітряного простору.

житлодрониполякиросія загроза

