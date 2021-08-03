Ціна на нафту Brent перевищила 70 доларів вперше за рік
Про це свідчать дані Investing.com, пише "Економічна правда".
Востаннє нафта північноморської марки показувала таку ціну в січні 2020 року.
Станом на 12:50 за київським часом вартість ф'ючерсу Brent з постачанням в травні становила 69,35 долара. На максимумі барель коштував 70,86 долара, показавши зростання понад 1,8%.
Ціна бареля нафти марки WTI на лондонській біржі підвищилася до 67,25 долара, зростання становило 1,76%. Це найвищий показник вартості техаської марки за останні два роки.
Ціни на нафту почали впевнено рости в лютому після аномальних морозів в американському Техасі, які призвели до припинення видобутку на свердловинах. Збільшенню вартості сприяв і оптимізм на ринках з приводу відновлення світової економіки у зв'язку з триваючою вакцинацією від COVID-19.
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