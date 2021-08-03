Ціна на нафту Brent перевищила 70 доларів вперше за рік

Ціна на травневий ф'ючерс нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила позначку 70 доларів за барель.

Про це свідчать дані Investing.com, пише "Економічна правда".

Востаннє нафта північноморської марки показувала таку ціну в січні 2020 року.

Станом на 12:50 за київським часом вартість ф'ючерсу Brent з постачанням в травні становила 69,35 долара. На максимумі барель коштував 70,86 долара, показавши зростання понад 1,8%.

Ціна бареля нафти марки WTI на лондонській біржі підвищилася до 67,25 долара, зростання становило 1,76%. Це найвищий показник вартості техаської марки за останні два роки.

Ціни на нафту почали впевнено рости в лютому після аномальних морозів в американському Техасі, які призвели до припинення видобутку на свердловинах. Збільшенню вартості сприяв і оптимізм на ринках з приводу відновлення світової економіки у зв'язку з триваючою вакцинацією від COVID-19.