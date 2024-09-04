Ціна на нафту впала до мінімуму з грудня місяця

Нафтовий ринок повністю втратив підйом.

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися і оновили мінімуми з грудня 2023 року.

Про це свідчать дані торгів у середу, 4 вересня.

Ймовірна причина це сигнали ослаблення економічної активності в Китаї і США.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures впали на $0,92.

Вчора, 3 серпня, ці контракти подешевшали на $3,77 до $73,75 за барель, а це мінімум з 12 грудня 2023 року.

А от ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,96 (1,36%).

За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зменшилася на $3,21 до $70,34 за барель мінімуму з 13 грудня.

Західні агентства пишуть, що на сьогодні нафтовий ринок повністю втратив підйом, зафіксований з початку цього року, що пов'язано, зокрема, із сигналами ослаблення економічної активності в Китаї та США.

Індекс ділової активності у виробничому секторі США в серпні зріс до 47,2 пунктів з липневих 46,8 пунктів.

Показник, як і раніше, залишається нижчим за 50 пунктів, що говорить про спад активності.

Нещодавно ми також писали, що Індія в липні стала найбільшим імпортером російської нафти.