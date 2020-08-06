БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа даними на 2:40 за Києвом ціна на Brent становила 43,25 дол, що на 3% вище п'ятничного показника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна на нафту зросла після суботніх домовленостей ОПЕК+
Також вперше з 6 березня котирування перевищили позначку 40 дол за барель
Фото: AFP
Вартість бареля Brent на біржі в Лондоні вперше з 6 березня перевищила позначку 43 долари.
Про це пише агентство Bloomberg, зазначає "Економічна правда".
За даними на 2:40 за Києвом ціна на Brent становила 43,25 дол, що на 3% вище п'ятничного показника.
Станом на 10:00 ціна Brent становить 42,80 дол
Зросла і вартість техаської WTI. Також вперше з 6 березня котирування перевищили позначку 40 дол за барель.
Станом на 10:00 ціна WTI становить 39,93 дол.
Нагадаємо, що ціни на нафту з початку тижня зросли на 6%
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 06 2020 11:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На цьому тижні в Україні з'явиться нова монета
- ВІДЕО Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?