Ціна на нафту зросла після суботніх домовленостей ОПЕК+ Також вперше з 6 березня котирування перевищили позначку 40 дол за барель

За даними на 2:40 за Києвом ціна на Brent становила 43,25 дол, що на 3% вище п'ятничного показника.

Фото: AFP

Вартість бареля Brent на біржі в Лондоні вперше з 6 березня перевищила позначку 43 долари. Про це пише агентство Bloomberg, зазначає "Економічна правда". За даними на 2:40 за Києвом ціна на Brent становила 43,25 дол, що на 3% вище п'ятничного показника. Станом на 10:00 ціна Brent становить 42,80 дол Зросла і вартість техаської WTI. Також вперше з 6 березня котирування перевищили позначку 40 дол за барель. Станом на 10:00 ціна WTI становить 39,93 дол. Нагадаємо, що ціни на нафту з початку тижня зросли на 6%

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