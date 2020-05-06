Ціни на нафту з початку тижня зросли на 6%

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли на $ 0,02 (0,05%) і становлять $ 37,43 за барель

Ціни на нафту зросли в п'ятницю на сигналах про готовність найбільших нафтовидобувних країн продовжити скорочення видобутку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com, повідомляє "Укрінформ".

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 40,20 за барель, що на $ 0,21 (0,53%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли на $ 0,02 (0,05%) і становлять $ 37,43 за барель.

З початку цього тижня ціни як Brent, так і WTI, зросли на 6%.

Міністри держав, що входять в ОПЕК, і союзних картелю країн, зберуться в суботу, 6 червня, щоб обговорити продовження травневого і червневого скорочення виробництва, повідомив напередодні алжирський телеканал Ennahar з посиланням на джерело в ОПЕК. Раніше три джерела в альянсі ОПЕК + повідомили, що цього тижня може бути проведена міністерська відеоконференція, якщо Ірак та інші виробники погодяться поліпшити свою виконавську дисципліну в рамках пакту про скорочення нафтовидобування.

Едвард Мойя, старший аналітик з ринку в OANDA, сказав, що ціни на нафту наближаються до шостого щотижневого зростання, але зростання сповільнилося, оскільки трейдери побоюються, що Ірак буде дотримуватися принципу скорочувати поставки "на зовсім небагато".

Саудівська Аравія і РФ хочуть продовжити скорочення видобутку на 9,7 млн ​​бар./добу. (б / д) до кінця липня. Очікувалося, що це рішення буде схвалено 4 червня на саміті ОПЕК +, але він був відкладений через суперечки про неналежне дотримання зобов'язань щодо скорочення поставок такими виробниками як Іран і Нігерія.

Якщо ОПЕК + не погодиться продовжити поточні обмеження, то в липні скорочення нафтовидобутку замість 9,7 млн ​​б/д складе 7,7 млн ​​б/д, тобто поставки сировини зростуть на 2 млн б/д. До них слід додати ще 1,18 млн б/д, які повернуться на ринок після відмови Саудівської Аравії, Кувейту і ОАЕ від добровільного скорочення нафтовидобування понад передбачених угодою ОПЕК + квот (1 млн б/д, 100 тис. б/д і 80 тис. б с відповідно).

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 40,27 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 39,98 долара за барель, що на 1 цент нижче за рівень закриття торгів ($ 39,99).

Нагадаємо, що нафта дешевшає через розбіжності в ОПЕК щодо продовження скорочення видобутку