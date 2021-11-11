НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський привітав Президента Польщі Анджея Дуду і польський народ із Днем незалежності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Цінуємо високий рівень партнерства: Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності
Вітаю польський народ і свого колегу й друга Анджея Дуду з національним святом – Днем незалежності Польщі! В Україні цінують високий рівень стратегічного партнерства з Польщею
Фото: з вільного доступу
Відповідний допис глава Української держави опублікував у Твіттері.
"Вітаю польський народ і свого колегу й друга Анджея Дуду з національним святом – Днем незалежності Польщі! В Україні цінують високий рівень стратегічного партнерства з Польщею", - зазначив Зеленський.
Він також висловив упевненість у спільному європейському майбутньому українського та польського народів.
Як повідомлялося, 11 листопада Республіка Польща святкує День Незалежності (1918). Це свято було офіційно запроваджене у квітні 1937 року, але потім його скасували. Після закінчення Другої світової війни День незалежності Польщі офіційно не відзначався до 1989 року.
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11 11 2021 09:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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