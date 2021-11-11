Цінуємо високий рівень партнерства: Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Вітаю польський народ і свого колегу й друга Анджея Дуду з національним святом – Днем незалежності Польщі! В Україні цінують високий рівень стратегічного партнерства з Польщею

Президент Володимир Зеленський привітав Президента Польщі Анджея Дуду і польський народ із Днем незалежності.

Відповідний допис глава Української держави опублікував у Твіттері.

"Вітаю польський народ і свого колегу й друга Анджея Дуду з національним святом – Днем незалежності Польщі! В Україні цінують високий рівень стратегічного партнерства з Польщею", - зазначив Зеленський.

Він також висловив упевненість у спільному європейському майбутньому українського та польського народів.

Як повідомлялося, 11 листопада Республіка Польща святкує День Незалежності (1918). Це свято було офіційно запроваджене у квітні 1937 року, але потім його скасували. Після закінчення Другої світової війни День незалежності Польщі офіційно не відзначався до 1989 року.