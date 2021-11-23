Ціни газу в Європі знову піднялися вище 1000 доларів

Вартість грудневого ф'ючерсу на біржі ICE Futures піднялася на 6,5% до 89,5 євро за МВт·год.

Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах 23 листопада знову перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі.

Зростанню цін сприяє сезонне зниження температури в Європі. Аналітики кажуть, що запаси газу в європейських сховищах зараз приблизно на 17% нижче норми для цієї пори року.

Світові ціни на газ досягли рекордних висот за останні кілька місяців, оскільки підприємства по всьому світу борються за вантажі СПГ, щоб поповнити вкрай низькі запаси в Європі і задовольнити ненаситний попит в Азії, де нестача енергії призводила до відключень електроенергії в Китаї.

За прогнозом Національного банку України, ціни на газ протягом декількох місяців будуть залишатися високими. Це додасть до показника інфляції 0,3 процентних пунктів в 2021 році і 0,8 процентних пунктів в наступному році. НБУ очікує, що ціни на газ з поточних рівнів будуть поступово знижуватися "до більш адекватних".

Нагадаємо, що німецька компанія через зростання ціни на газ припинила поставки клієнтам.