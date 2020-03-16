НОВИНИЗазначається, що в харківській мережі "Овіс" бензини подешевшали на 60-66 коп/л, до 23,22 грн/л за А-92 і до 23,70 гривень за літр за А-95.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціни на бензин і дизпаливо продовжують знижуватися
Ціна на дизпаливо знизилась на 1,44 гривні за літр - до 22,50 грн/л.
Фото: theatlantic.com
Ціни на бензини та дизпаливо у деяких мережах АЗС 16 березня знизились у межах 15-60 копійок за літр.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на "Конслатингову групу А-95", зазначає "Економічна правда".
Зазначається, що в харківській мережі "Овіс" бензини подешевшали на 60-66 коп/л, до 23,22 грн/л за А-92 і до 23,70 гривень за літр за А-95.
Ціна на дизпаливо знизилась на 1,44 гривні за літр - до 22,50 грн/л
"Бензини в мережі SUN OIL подешевшали на 50 коп/л, дизпаливо - на 93 коп/л. Мережа Chipo знизила ціни на бензини на 15 коп/л, дизпаливо - на 30 коп/л."
Нагадаємо, що АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС
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