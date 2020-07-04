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Ціни на газ для населення падатимуть щонайменше до початку літа - "Нафтогаз"

У "Нафтогазі" прогнозують продовження падіння ринкових цін на газ та, як наслідок, цін на газ для потреб населення, до початку літа 2020 року.
Ціни на газ для населення падатимуть щонайменше до початку літа - "Нафтогаз" Фото: УНІАН

Про це повідомляють у пресслужбі компанії, зазначає "Громадське".

"Ринкові коливання неминуче впливають на ціну газу в Україні, в тому числі, для населення. Нафтогаз очікує продовження здешевлення газу мінімум до початку літа", - йдеться у повідомленні.

Падіння цін на газ "Нафтогаз" пояснює декількома факторами, зокрема теплою зимою, рекордними обсягами газу у підземних сховищах як у Європі, так і в Україні, а також падінням цін на нафту та пандемією коронавірусу.

"Європейський ринок газу перенасичений. Споживання скоротилось, а газу дуже багато. Останніми місяцями до цих факторів додалось ще і уповільнення світової економіки через епідемію коронавірусу і подальший карантин", - повідомляють у Нафтогазі.

"Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення у березні на 14% - до 3,4 гривні за кубометр (без ПДВ та витрат на транспортування). Нагадаємо, у лютому ціна на газ для населення знизилася на 15% у порівнянні з січнем.

А в березні повідомлялось, що імпортний газ в Україні подешевшав на 4%.

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07 04 2020 17:20
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