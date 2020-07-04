Ціни на газ для населення падатимуть щонайменше до початку літа - "Нафтогаз"
Про це повідомляють у пресслужбі компанії, зазначає "Громадське".
"Ринкові коливання неминуче впливають на ціну газу в Україні, в тому числі, для населення. Нафтогаз очікує продовження здешевлення газу мінімум до початку літа", - йдеться у повідомленні.
Падіння цін на газ "Нафтогаз" пояснює декількома факторами, зокрема теплою зимою, рекордними обсягами газу у підземних сховищах як у Європі, так і в Україні, а також падінням цін на нафту та пандемією коронавірусу.
"Європейський ринок газу перенасичений. Споживання скоротилось, а газу дуже багато. Останніми місяцями до цих факторів додалось ще і уповільнення світової економіки через епідемію коронавірусу і подальший карантин", - повідомляють у Нафтогазі.
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення у березні на 14% - до 3,4 гривні за кубометр (без ПДВ та витрат на транспортування). Нагадаємо, у лютому ціна на газ для населення знизилася на 15% у порівнянні з січнем.
А в березні повідомлялось, що імпортний газ в Україні подешевшав на 4%.
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