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Ціни на газ у ЄС перевищили $1 000 за тисячу кубометрів

Цього тижня у Європі очікується сезонне зниження температури повітря, що вплине на споживання газу в регіоні
У Європі рекордно зросли ціни на природній газ.
Ціни на газ у ЄС перевищили $1 000 за тисячу кубометрів Фото: Радіо Свобода
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Протягом 23 листопада еталонні європейські ф'ючерси на газ зросли на 10,6% — до €92,90 за мегават-годину, або понад $1 000 за тисячу кубометрів.
 
Цього тижня у Європі очікується сезонне зниження температури повітря, що вплине на споживання газу в регіоні.
 
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24 11 2021 11:32
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