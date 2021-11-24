Ціни на газ у ЄС перевищили $1 000 за тисячу кубометрів

Цього тижня у Європі очікується сезонне зниження температури повітря, що вплине на споживання газу в регіоні

У Європі рекордно зросли ціни на природній газ.

Протягом 23 листопада еталонні європейські ф'ючерси на газ зросли на 10,6% — до €92,90 за мегават-годину, або понад $1 000 за тисячу кубометрів.

Цього тижня у Європі очікується сезонне зниження температури повітря, що вплине на споживання газу в регіоні.