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Ціни на газ у ЄС перевищили $1 000 за тисячу кубометрів
Цього тижня у Європі очікується сезонне зниження температури повітря, що вплине на споживання газу в регіоні
Фото: Радіо Свобода
Про це повідомляє Bloomberg.
Протягом 23 листопада еталонні європейські ф'ючерси на газ зросли на 10,6% — до €92,90 за мегават-годину, або понад $1 000 за тисячу кубометрів.
Цього тижня у Європі очікується сезонне зниження температури повітря, що вплине на споживання газу в регіоні.
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24 11 2021 11:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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