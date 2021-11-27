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Ціни на нафту обвалились на 10% за день

Ціни на нафту знижуються на тлі побоювань інвесторів щодо падіння попиту на сировину через виявлення нового штаму коронавірусу
Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні опустилися до 73,3 долара за барель уперше з 21 вересня.
Ціни на нафту обвалились на 10% за день Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.
 
Увечері ціна Brent знизилася на 10,8% в порівнянні з закриттям попереднього дня торгів.
 
Січневі ф'ючерси на нафту марки WTI також знижуються майже на 11%. Вартість бареля становить 69,56 доларів.
 
Ціни на нафту знижуються на тлі побоювань інвесторів щодо падіння попиту на сировину через виявлення нового штаму коронавірусу B.1.1.529, який вірусологи називають потенційно небезпечнішим через велику кількість мутацій.
 
Вихід на сцену нового штаму може спричинити чергові обмеження на подорожі.
 
Крім того, зниження цін відбувається після того, як США та кілька інших великих споживачів нафти оголосили про своє рішення розпочати продаж сировини зі стратегічних резервів, щоб стримати зростання цін на енергоносії.
 
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27 11 2021 11:17
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