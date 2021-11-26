ВООЗ скликала екстрену нараду через новий штам коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Південноафриканської республіки Джо Фаала попередив, що новий штам вірусу може нести величезну загрозу для країни та викликати зростання випадків захворювань вже найближчими днями

Всесвітня організація охорони здоров’я скликала екстрену нараду через новий штам коронавірусу, який виявили у Ботсвані.

Про це повідомляє The Australian.

Повідомляється, що занепокоєння викликав новий варіант коронавірусу, який виявили у Ботсвані. Цей штам поширюється надзвичайно швидко та має схильність до мутацій.

Робоча група ВООЗ з еволюції вірусу скликала екстрену нараду, яка відбудеться у п’ятницю. На цій нараді розглянуть можливі наслідки виявлення цього штаму. В разі, якщо йдеться про особливо небезпечний варіант вірусу, йому можуть присвоїти назву "Ню" за наступною літерою грецького алфавіту. Поки що цей штам позначають як "B.1.1.529".

Міністр охорони здоров’я Південноафриканської республіки Джо Фаала попередив, що новий штам вірусу може нести величезну загрозу для країни та викликати зростання випадків захворювань вже найближчими днями. Повідомляється, що у ПАР новий варіант коронавірусу за останні два тижні вже випереджує «Дельту» за кількістю захворювань.

ЗМІ відзначає, що Велика Британія вже розглядає можливість заборонити в’їзд до країни з Африки, де поширюється цей новий варіант коронавірусу. Про це повідомило міністерство охорони здоров’я Сполученого Королівства.