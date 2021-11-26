Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У світі зафіксували більш ніж 260 мільйонів випадків COVID-19

Зокрема виявлена 5 199 470 смертей, одужали 235 255 925 осіб
У світі станом на ранок 26 листопада зафіксували 260 311 242 випадки зараження коронавірусом.
У світі зафіксували більш ніж 260 мільйонів випадків COVID-19 Фото: з вільного доступу
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
 
Зокрема виявлена 5 199 470 смертей, одужали 235 255 925 осіб.
 
З початку нової доби зафіксований 40 348 нових випадків, загинули 468 осіб.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (48 999 737), Індія (34 555 431) та Бразилія (22 0355 608). Україна в цьому топі посідає 17 місце.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 11 2021 09:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.