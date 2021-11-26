НОВИНИУ світі станом на ранок 26 листопада зафіксували 260 311 242 випадки зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували більш ніж 260 мільйонів випадків COVID-19
Зокрема виявлена 5 199 470 смертей, одужали 235 255 925 осіб
Фото: з вільного доступу
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема виявлена 5 199 470 смертей, одужали 235 255 925 осіб.
З початку нової доби зафіксований 40 348 нових випадків, загинули 468 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (48 999 737), Індія (34 555 431) та Бразилія (22 0355 608). Україна в цьому топі посідає 17 місце.
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26 11 2021 09:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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