У світі зафіксували більш ніж 260 мільйонів випадків COVID-19 Зокрема виявлена 5 199 470 смертей, одужали 235 255 925 осіб

У світі станом на ранок 26 листопада зафіксували 260 311 242 випадки зараження коронавірусом.

Фото: з вільного доступу

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