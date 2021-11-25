Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні виявили майже 17 тисяч нових випадків коронавірусу

За добу 24 листопада в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304)
Минулої доби в Україні виявлено 16 943 випадків зараження коронавірусом.
В Україні виявили майже 17 тисяч нових випадків коронавірусу Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
"За добу 24 листопада в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304)", - йдеться в повідомленні.
 
 
Також за минулу добу госпіталізовано 3 404 особи, летальних випадків – 628, одужало – 26 811 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 384 404 особи, одужало – 2 852 452 особи, летальних випадків – 83 541, проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.
 
Також у МОЗ повідомляють, що минулої доби 275 319 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.
 
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.
 
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
 
Як повідомлялося, 23 листопада в Україні зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 11 2021 09:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.