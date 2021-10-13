Ціни на нафту падають через прогнози для світової економіки

Ціни на нафту помірно знижуються в середу, 13 жовтня, на тлі побоювань, що зростання цін на вугілля і природний газ у Китаї, Індії та Європі викличе інфляцію і сповільнить зростання світової економіки, знизивши попит на нафту.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $83,34 за барель, що на $0,08 (0,1%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,11 (0,14%) - до $80,53 за бар. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $83,42 і $80,64 відповідно.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у вівторок погіршив річний прогноз економічного зростання для США та інших великих економік через побоювання, що збої в ланцюжках поставок і інфляційний тиск стримуватимуть економічне відновлення від наслідків пандемії COVID-19.

Експерти МВФ погіршили прогноз зростання світової економіки до 5,9% з 6%, озвучених у липні. Організація також прогнозує, що темпи ще більше сповільняться в наступному році та становитимуть 4,9%.

Тим часом, нафтовики як і раніше зосереджені на тому, чи призведе стрімке зростання цін на газ і вугілля до збільшення попиту на нафтопродукти у сфері виробництва електроенергії.

У щорічному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) World Energy Outlook 2021 йдеться, що ОПЕК збільшить видобуток приблизно на 6 млн б/д до 2030 року, при цьому Ірак, Іран і Кувейт забезпечать більш як 40% цього зростання у міру введення в експлуатацію нових родовищ і збільшення видобутку на діючих родовищах. ОПЕК і РФ разом забезпечать 48% від загального обсягу видобутку нафти у 2030 році, що більше, ніж у 2020 році, але значно нижче їх частки протягом більшої частини останнього десятиліття.

В цілому, за прогнозом МЕА, світовий видобуток нафти до 2030 року виросте до 103 млн б/д з 91,3 млн б/д в 2020 році та залишиться на тому ж рівні до 2050 року.

Нагадаємо, що у понеділок, 11 жовтня, вартість грудневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $83,73 за барель