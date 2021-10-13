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Ціни на нафту падають через прогнози для світової економіки

Вартість грудневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $83,34 за барель
Ціни на нафту помірно знижуються в середу, 13 жовтня, на тлі побоювань, що зростання цін на вугілля і природний газ у Китаї, Індії та Європі викличе інфляцію і сповільнить зростання світової економіки, знизивши попит на нафту.
Ціни на нафту падають через прогнози для світової економіки Фото: pennenergy.com

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $83,34 за барель, що на $0,08 (0,1%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,11 (0,14%) - до $80,53 за бар. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $83,42 і $80,64 відповідно.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у вівторок погіршив річний прогноз економічного зростання для США та інших великих економік через побоювання, що збої в ланцюжках поставок і інфляційний тиск стримуватимуть економічне відновлення від наслідків пандемії COVID-19.

Експерти МВФ погіршили прогноз зростання світової економіки до 5,9% з 6%, озвучених у липні. Організація також прогнозує, що темпи ще більше сповільняться в наступному році та становитимуть 4,9%.

Тим часом, нафтовики як і раніше зосереджені на тому, чи призведе стрімке зростання цін на газ і вугілля до збільшення попиту на нафтопродукти у сфері виробництва електроенергії.

У щорічному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) World Energy Outlook 2021 йдеться, що ОПЕК збільшить видобуток приблизно на 6 млн б/д до 2030 року, при цьому Ірак, Іран і Кувейт забезпечать більш як 40% цього зростання у міру введення в експлуатацію нових родовищ і збільшення видобутку на діючих родовищах. ОПЕК і РФ разом забезпечать 48% від загального обсягу видобутку нафти у 2030 році, що більше, ніж у 2020 році, але значно нижче їх частки протягом більшої частини останнього десятиліття.

В цілому, за прогнозом МЕА, світовий видобуток нафти до 2030 року виросте до 103 млн б/д з 91,3 млн б/д в 2020 році та залишиться на тому ж рівні до 2050 року.

Нагадаємо, що у понеділок, 11 жовтня, вартість грудневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $83,73 за барель

 
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13 10 2021 10:38
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