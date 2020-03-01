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Ціни на нафту різко виросли після вбивства іранського генерала

Станом на 10:54 за київським часом ціна нафту марки Brent встановилась на рівні 68,42 доларів за барель
Зазначається, що ціни на нафту марки Brent виросли до 68,28 доларів за барель, вартість бареля нафти WTI - зросла до 62,87 доларів.
Ціни на нафту різко виросли після вбивства іранського генерала Фото: pennenergy.com

Ціни на нафту марки Brent виросли на 3,06%, а вартість нафти WTI - на 2,75% на тлі новини про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомляє liga.net з посиланням на дані біржевих торгів.

Зазначається, що ціни на нафту марки Brent виросли до 68,28 доларів за барель, вартість бареля нафти WTI - зросла до 62,87 доларів.

Станом на 10:54 за київським часом ціна нафту марки Brent встановилась на рівні 68,42 доларів за барель.

Нагадаємо, що в Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал.

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03 01 2020 12:54
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