Ціни на нафту різко виросли після вбивства іранського генерала Станом на 10:54 за київським часом ціна нафту марки Brent встановилась на рівні 68,42 доларів за барель

Зазначається, що ціни на нафту марки Brent виросли до 68,28 доларів за барель, вартість бареля нафти WTI - зросла до 62,87 доларів.

Фото: pennenergy.com

Ціни на нафту марки Brent виросли на 3,06%, а вартість нафти WTI - на 2,75% на тлі новини про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані, повідомляє "Економічна правда". Про це повідомляє liga.net з посиланням на дані біржевих торгів. Зазначається, що ціни на нафту марки Brent виросли до 68,28 доларів за барель, вартість бареля нафти WTI - зросла до 62,87 доларів. Станом на 10:54 за київським часом ціна нафту марки Brent встановилась на рівні 68,42 доларів за барель. Нагадаємо, що в Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал.

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