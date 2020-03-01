БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗазначається, що ціни на нафту марки Brent виросли до 68,28 доларів за барель, вартість бареля нафти WTI - зросла до 62,87 доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціни на нафту різко виросли після вбивства іранського генерала
Станом на 10:54 за київським часом ціна нафту марки Brent встановилась на рівні 68,42 доларів за барель
Фото: pennenergy.com
Ціни на нафту марки Brent виросли на 3,06%, а вартість нафти WTI - на 2,75% на тлі новини про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані, повідомляє "Економічна правда".
Про це повідомляє liga.net з посиланням на дані біржевих торгів.
Зазначається, що ціни на нафту марки Brent виросли до 68,28 доларів за барель, вартість бареля нафти WTI - зросла до 62,87 доларів.
Станом на 10:54 за київським часом ціна нафту марки Brent встановилась на рівні 68,42 доларів за барель.
Нагадаємо, що в Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал.
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