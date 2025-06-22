Ціни на нафту стрімко ростуть після ударів США по Ірану

Удар США по Ірану підвищує ризики на ринку.

Впродовж тижня, після нападу Ізраїлю на Іран, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли в ціні на 11%, але демонстрували різкі коливання вгору та вниз щодня. Очікується, що це зростання відновиться в понеділок після атаки США на ядерні об’єкти в Ірані, що різко підвищило ставки в регіоні, на який припадає третина світового видобутку нафти. Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що трейдери уже готуються до зростання цін, але ніхто не розуміє, куди призведе криза в підсумку. Очікують від шаленого зростання цін на нафту до стрімкого зростання цін на вантажні перевезення та дизельне паливо, а також радикальної зміни ключової форвардної кривої ціни на нафту.

"Очікується, що вся ця волатильність посилиться наступного тижня", - пише видання.

"Багато що залежить від того, як Іран відреагує в найближчі години та дні, але це може направити нас на шлях до ціни на нафту в 100 доларів, якщо Іран відреагує так, як він раніше погрожував", - прогнозує енергетичний аналітик MST Marquee Сол Кавонік.

За його словами, атака США може призвести до розпалу конфлікту, включно з тим, що Іран відповість, атакуючи регіональні американські інтереси, у тому числі нафтову інфраструктуру Перської затоки в таких місцях, як Ірак, або перешкоджаючи проходу через Ормузьку протоку. Остання є важливою не лише для іранських поставок, а й для поставок із Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту та інших членів Організації країн-експортерів нафти.

Також важливою є кінцева мета рішення Трампа приєднатись до Ізраїлю в атаках по Ірану, оскільки заяви та рішення лідера США змінювались дуже стрімко.

"Ринок прагне визначеності, і це підштовхує США до близькосхідного театру воєн. Але я думаю, що це означає, що ВМС США будуть зобов’язані тримати протоку відкритою", – сказав колишній трейдер і глобальний енергетичний стратег Rabobank Джо ДеЛаура, додавши, що ціни можуть досягти діапазону від 80 до 90 доларів за барель.

Щоправда ознак можливих перебоїв у постачанні нафти з регіону наразі немає.

Аналітик брокерської компанії PVM Oil Associates Ltd Тамас Варга у свою чергу каже, що у будь-якому разі першою реакцією ринку буде сплеск цін, але прогнозує, що нафта не стане частиною конфлікту, оскільки це не в інтересах жодної зі сторін.

Доля ціни на нафту має значення, оскільки вона впливає на ціни на паливо та інфляцію, які Трамп обіцяв приборкати під час своєї передвиборчої кампанії. Іран у свою чергу поспішає збільшити свій експорт у рамках логістичної відповіді на конфлікт.

Уникнення розширення війни та запобігання перебоям у постачанні призведе до зниження цін на нафту, а також зменшить ціни на усе, що різко зросло разом з ними. На тлі цього рішення США може мати вирішальне значення, оскільки ставить під сумнів безпеку на водному шляху та в регіоні загалом.

У п'ятницю Іран заявив, що може розглянути можливість коригування своєї програми збагачення, що призведе до зниження ф'ючерсів та нагадає світові, що дії Тегерана також важливі для нафтових ринків.

Серед активів, що постраждали від напруженості, є опціонні контракти, за якими трейдери платили величезні премії, щоб застрахуватися від подальших стрибків цін.