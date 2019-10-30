Ціни на нафту знижуються
Зазначається, що вартість бареля нафти Brent станом на 8:50 30 жовтня становила 61,02 долара (-0,93%). Барель нафти WTI торгувався по 55,27 доларів. (-0,49%). Попередні торги завершилися на рівні 61,59 і 55,44 доларів відповідно.
"Комерційні запаси нафти в США за підсумками минулого тижня виросли на 600 тисяч барелів при прогнозному зростанні на 700 тисяч барелів Про це свідчать дані, опубліковані API минулої ночі", - йдеться у повідомленні, передає "Економічна правда".
Ціни на нафту також були ослаблені прогнозом Міжнародного енергетичного агентства про зниження зростання попиту на нафту в 2019 і 2020 роках.
За даними агентства, попит зріс на 800 тисяч барелів на добу в липні і на 1,4 млн б/д в серпні.
Агентство знизило свій прогноз зростання попиту в 2019 році на 100 тис б/д до приблизно 1 млн б/д і скоротило свій прогноз на 2020 рік до 1,2 млн б/д.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" як окрема юридична особа в січні-червні 2019 року збільшила чистий прибуток у 2,9 рази, на 13,583 мільярда гривень.
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