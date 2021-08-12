Ціни на нафту знизились: інвестори очікують оцінок щодо впливу штаму Omicron
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.
Ф’ючерси на нафту Brent знизились на 19 центів (0,3%) - до 75,25 доларів за барель о 05:19 за Гринвічем після зростання на 3,2% у вівторок.
Водночас нафта WTI подешевшала на 23 центи (0,3%) - до 71,82 доларів за барель після росту на 3,7% на попередній сесії.
"Ціни на нафту відновилися на початку цього тижня після обвалу минулого тижня через зростаючий оптимізм щодо того, що новий штам Omicron не завдасть великої економічної шкоди", - нагадує видання.
"Відновлення пішло на перерву, оскільки інвестори намагалися підтвердити повний вплив Omicron, перш ніж купувати далі", - заявив аналітик з сировинних товарів Rakuten Securities Сатору Йошіда.
"Інвестори все ще не налаштовані повністю оптимістично й наразі використовують вичікувальний підхід", - додав генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.
Також повідомляєься, що запаси нафти в США впали минулого тижня, а запаси бензину та дистилятів зросли.
Аналітики, опитані Reuters, прогнозують, що дані про запаси нафти в США покажуть другий поспіль щотижневий спад.
Нагадаємо, що у ВООЗ оцінили глобальний ризик, пов'язаний зі штамом "Омікрон", як "дуже високий".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам