У ВООЗ оцінили глобальний ризик, пов'язаний зі штамом «Омікрон», як "дуже високий"
Про це 29 листопада заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я, цитують Reuters та CNN, пише Громадське.
В організації заявили, що залежно від того, наскільки передається цей штам і чи зможе він обійти імунітет, "ймовірність потенційного подальшого поширення "Омікрону" на глобальному рівні є високою.
"Омікрон" має безпрецедентну кількість спайкових мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння своїм потенційним впливом на шлях пандемії", - заявили у ВООЗ.
Всесвітня організація охорони здоров’я очікує, що дані з подальших досліджень будуть доступні у найближчі тижні.
Також там закликали країн-членів прискорити темпи вакцинації проти COVID-19, а також «використовувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, для своєчасного коригування заходів щодо міжнародних подорожей».
Що відомо про штам "Омікрон"?
Новий штам коронавірусу B.1.1.529, або "Омікрон", вперше виявили у зразках, зібраних 11 листопада в Ботсвані та 14 листопада у ПАР.
Відтоді цей штам також підтвердили у Бельгії, Гонконгу, Ізраїлі, Німеччині, Великій Британії, Італії, Нідерландах, Австралії. У Чехії та Австрії також повідомляли про підозру на зараження цим штамом.
Наразі відомо, що цей варіант коронавірусу має близько 30 мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження людини, яка вже перехворіла на COVID-19.
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу, що походить з Африки, грецькою літерою "Омікрон".
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