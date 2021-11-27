ВООЗ дала ім’я новому штаму коронавірусу

Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим штамом порівняно з іншими, що викликають занепокоєння. Число випадків цього штаму, певно, збільшується майже в усіх провінціях ПАР

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу, що походить з Африки, грецькою літерою "Омікрон".

ВООЗ кваліфікувала новий штам хвороби COVID-19 як такий, що викликає занепокоєння.

В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим штамом порівняно з іншими, що викликають занепокоєння. Число випадків цього штаму, певно, збільшується майже в усіх провінціях ПАР", - йдеться у повідомленні.

В організації додали, що в ПЛР-тесті не виявляється один з генів нового штаму.

Зараз проводиться низка досліджень, що повинні дати можливість оцінити цей новий штам вірусу, зазначають у ВООЗ.

25 листопада Ізраїль вніс до "червоного списку" ПАР, Лесото, Ботсвану, Зімбабве, Мозамбік, Намібію та Есватіні. Це обмеження запроваджене через виявлення нового штаму коронавірусу у Ботсвані та деяких інших країнах Африки, а також у Гонконгу.

26 листопада голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС має намір призупинити авіасполучення з країнами південноафриканського регіону через виявлення нового небезпечного штаму коронавірусу.