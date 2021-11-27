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ВООЗ дала ім’я новому штаму коронавірусу

Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим штамом порівняно з іншими, що викликають занепокоєння. Число випадків цього штаму, певно, збільшується майже в усіх провінціях ПАР
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу, що походить з Африки, грецькою літерою "Омікрон".
ВООЗ дала ім’я новому штаму коронавірусу Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на вебсторінці ВООЗ.
 
ВООЗ кваліфікувала новий штам хвороби COVID-19 як такий, що викликає занепокоєння.
 
В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.
 
"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим штамом порівняно з іншими, що викликають занепокоєння. Число випадків цього штаму, певно, збільшується майже в усіх провінціях ПАР", - йдеться у повідомленні.
 
В організації додали, що в ПЛР-тесті не виявляється один з генів нового штаму.
 
Зараз проводиться низка досліджень, що повинні дати можливість оцінити цей новий штам вірусу, зазначають у ВООЗ.
 
Як повідомлялося, британський міністр заявив, що новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, є найбільш небезпечним з усіх відомих.
 
25 листопада Ізраїль вніс до "червоного списку" ПАР, Лесото, Ботсвану, Зімбабве, Мозамбік, Намібію та Есватіні. Це обмеження запроваджене через виявлення нового штаму коронавірусу у Ботсвані та деяких інших країнах Африки, а також у Гонконгу.
 
26 листопада голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС має намір призупинити авіасполучення з країнами південноафриканського регіону через виявлення нового небезпечного штаму коронавірусу.
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27 11 2021 10:21
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