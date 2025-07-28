Ціни на нафту зростають на тлі торговельної угоди США та ЄС

Торговельна угода між США та Європейським Союзом і можливе продовження тарифної паузи між США та Китаєм підтримують світові фінансові ринки та ціни на нафту.

Ціни на нафту зросли в понеділок, 28 липня, після того, як Сполучені Штати уклали торговельну угоду з Євросоюзом і можуть продовжити тарифну паузу з Китаєм.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або 0,29%, до 68,64 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 15 центів, або 0,23%, до 65,31 долара за барель.

Торговельна угода між США та Європейським Союзом і можливе продовження тарифної паузи між США та Китаєм підтримують світові фінансові ринки та ціни на нафту, заявив аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

"З огляду на ризик тривалої торговельної війни та важливість поступового зниження термінів сплати тарифів у серпні, ринки відреагували позитивно", — додав він у записці.

Укладена рамкова торговельна угода між США та ЄС встановлює імпортний тариф у розмірі 15% на більшість товарів ЄС, що вдвічі менше загрожуваної ставки. Угода запобігла більшій торговельній війні між двома союзниками, на яких припадає майже третина світової торгівлі, і може обмежити попит на паливо.