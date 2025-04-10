Ціни на яйця в США досягли нового максимуму

Породжені епідемією проблеми зрештою починають слабшати на тлі відновлення поголів'я курей на фермах США, вважають аналітики.

Роздрібні ціни на яйця в США в березні побили новий рекорд. Утім, аналітики бачать обнадійливі тенеденції щодо поліпшення цієї проблеми.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

Яйця в тому місяці подорожчали на 5,9% порівняно з лютим, коли зростання цін на них перевищило 10%. Порівняно з березнем 2024 року роздрібна ціна на яйця виросла в 1,6 раза.

У березні ціна упаковки з 12 великих яєць вперше перевищила позначку 6 доларів і становила в середньому 6,23 долари. Проте березневе подорожчання було менш значним, ніж у січні та лютому: за два ці місяці упаковка яєць подорожчала більш як на 0,8 доларів.

Тим часом оптові ціни на яйця знизилися. У березні середня оптова ціна дюжини яєць опустилася до 3 доларів із рекордно високих позначок лютого.

Різке подорожчання яєць у США обумовлено спалахом пташиного грипу, через який у країні було забито мільйони курей.

Аналітик Expana Райан Хойновскі зазначає, що породжені епідемією проблеми починають слабшати у міру того, як фермери відновлюють поголів'я.

Попри те, що період святкування Великодня попит на яйця традиційно зростає, Хойновскі вважає, що через високі ціни цього року американці фарбуватимуть менше натуральних яєць, віддаючи перевагу штучним.

Великдень у католиків та православних в 2025 році припадає на один день – 20 квітня.

Нагадаємо, у США виник дефіцит курячих яєць, що призвело до значного зростання цін на цей продукт.

Причиною аномально високих цін на яйця у США у 2025 році став пташиний грип, який змусив фермерів знищити понад 166 мільйонів птахів, переважно курей-несучок.

Сполучені Штати звернулися до Данії щодо експорту курячих яєць на американський ринок, оскільки США стикаються із стрімким зростанням цін на цей продукт.