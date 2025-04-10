Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Ціни на яйця в США досягли нового максимуму

10 квітня 2025, 19:31
Ціни на яйця в США досягли нового максимуму
Фото: primamedia.mobi
Породжені епідемією проблеми зрештою починають слабшати на тлі відновлення поголів'я курей на фермах США, вважають аналітики.

Роздрібні ціни на яйця в США в березні побили новий рекорд. Утім, аналітики бачать обнадійливі тенеденції щодо поліпшення цієї проблеми.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

Яйця в тому місяці подорожчали на 5,9% порівняно з лютим, коли зростання цін на них перевищило 10%. Порівняно з березнем 2024 року роздрібна ціна на яйця виросла в 1,6 раза.

У березні ціна упаковки з 12 великих яєць вперше перевищила позначку 6 доларів і становила в середньому 6,23 долари. Проте березневе подорожчання було менш значним, ніж у січні та лютому: за два ці місяці упаковка яєць подорожчала більш як на 0,8 доларів.

Тим часом оптові ціни на яйця знизилися. У березні середня оптова ціна дюжини яєць опустилася до 3 доларів із рекордно високих позначок лютого.

Різке подорожчання яєць у США обумовлено спалахом пташиного грипу, через який у країні було забито мільйони курей.

Аналітик Expana Райан Хойновскі зазначає, що породжені епідемією проблеми починають слабшати у міру того, як фермери відновлюють поголів'я.

Попри те, що період святкування Великодня попит на яйця традиційно зростає, Хойновскі вважає, що через високі ціни цього року американці фарбуватимуть менше натуральних яєць, віддаючи перевагу штучним.

Великдень у католиків та православних в 2025 році припадає на один день – 20 квітня.

Нагадаємо,  у США виник дефіцит курячих яєць, що призвело до значного зростання цін на цей продукт. 

Причиною аномально високих цін на яйця у США у 2025 році став пташиний грип, який змусив фермерів знищити понад 166 мільйонів птахів, переважно курей-несучок.

Сполучені Штати звернулися до Данії щодо експорту курячих яєць на американський ринок, оскільки США стикаються із стрімким зростанням цін на цей продукт.

СШАяйцяцінипташиний грип

Останні матеріали

Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Політика
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 16:31
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання "1945"
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється