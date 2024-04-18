Цього місяця Україна вперше виробила десяток власних САУ "Богдана"

Українська промисловість в квітні вперше виготовила 10 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі - ще більше", - йдеться в дописі.

"Богдана" це перша українська гаубиця з гарматою калібру 155-мм, що відповідає стандартам НАТО.

Самохідна гаубиця призначена для виконання вогневих завдань з безпосереднього вогневого ураження обʼєктів противника на глибину бойових порядків бригад першого ешелону, а також завдання з загального бойового ураження.

Головими характеристиками української САУ називають високу мобільність, точність, дальність і велику швидкість ведення вогню.

"Родзинкою" є ствол калібру 155 мм, виготовлений з української сталі на вітчизняному обладнанні, що адаптований під стрільбу натовським боєприпасом. Для нарізки каналів ствола українське підприємство навіть спеціально створило відповідний верстат.