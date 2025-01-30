Щомісяця планується залучати до армії приблизно 10 тисяч осіб.

росія в 2025 році хоче залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту", тобто росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами і тому подібне.

Про це передає преслужба ГУР МОУ.

"У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України держава-агресор росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого “спецконтингенту", - заявили розвідники.

В середньому для покриття втрат окупаційної армії москва планує мобілізовувати по 10 тисяч осіб "спецконтингенту" щомісяця.

Задля заміни втрат існуючих військових частин і зʼєднань у війні в Україні росія цього року має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів, кажуть у розвідці.

Також відомо, що восени росія залучила тисячі північнокорейців для війни проти України.