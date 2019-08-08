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Цього року ми проведемо земельну реформу, - Зеленський

"Це дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів"
Нова влада України планує відкрити ринок землі уже наступного року, провівши до кінця 2019 року земельну реформу.
Цього року ми проведемо земельну реформу, - Зеленський Фото: president.gov.ua

"В цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, що є однією з найкращих у світі за своєю якістю. В Україні уже є турецькі компанії, які володіють землею. Компанія Onur, якщо я не помиляюся. Є представники? Доброго дня. Багато у вас нашої землі?", - заявив Володимир Зеленський на бізнес-форумі в Туреччині, інформує УП.

"Сподіваюся таких компаній стане значно більше. Особливо це стосується південної частини України, де є потреба у створенні та розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства", - додав президент.

Нагадаємо, що у Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна має зосередитись на проведенні земельної реформи та приватизації, оскільки це досить перспективні сектори з точки зору притоку інвестицій.

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08 08 2019 11:53
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