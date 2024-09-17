Цього року темпи набору солдатів в армію рф знизилися – розвідка Британії

Проте в серпні міноборони рф збільшило бонуси за вступ до лав армії, що стає дедалі дорожчою стратегією вербування для кремля.

В кінці минулого року року російські політики припускали, що Міноборони рф набирає близько 1600 осіб щодня, проте публічно оприлюднені цифри цього року свідчать що цей показник становить близько 1000 осіб на день.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

"Війна в Україні обійшлася росії дорого, особливо з погляду втрати військових", - йдеться в дописі розвідників.

За оцінками Міноборони Британії, з початку повномасштабної агресії росія, могла втратити 610 тисяч військових убитими і пораненими.

"Тактика, заснована на масовому наступі піхоти, потребувала від Росії постійного поповнення сил на передовій внаслідок постійного потоку новобранців", – написано у зведенні.

Експертів вважають, що темпи набору новобранців у російську армію в 2024 році знизилися порівняно з темпами, досягнутими роком раніше.

Так, в кінці минулого року російські посадовці припускали, що Міноборони рф набирає близько 1600 осіб щодня, але публічно оприлюднені цифри цього року свідчать що цей показник становить близько 1000 осіб на день.

Це призвело до того, що у серпні 2024 року Міноборони рф збільшило бонуси за вступ до лав армії, що стає дедалі дорожчою стратегією вербування для кремля.

Згідно з оцінками, виплати військовослужбовцям в рф становили близько 8% федеральних витрат за рік до червня 2024 року.

В розвідці пояснюють, що з усім тим, збільшення виплат, ймовірно, буде сприяти росту числа призовників до кінця цього року.

"Ці цифри самі по собі, ймовірно, є дещо завищеними", – написали у розвідці Британії.

Журнал The Wall Street Journal писав, що 200 тисяч російських військових загинуло на фронті, а 500 тисяч поранено.