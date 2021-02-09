Цьогоріч до загального фонду держбюджету надійшло на 4,1% більше запланованого

За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 409,9 млрд грн

За січень-серпень 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 700 млрд грн або 104,1% від плану.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"У цілому до загального фонду державного бюджету за січень - серпень 2021 року надійшло 700,0 млрд грн або 104,1% від розпису звітного періоду (+27,7 млрд грн)", - йдеться в повідомленні.

За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 409,9 млрд грн, розпис на січень - серпень виконано на 105,4% (+21,0 млрд грн), Державна митна служба - 244,1 млрд грн, виконання становило 103,5% (+8,3 млрд грн).

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за 8 місяців 2021 року становили 221,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн перевищило очікувані (планові) показники ДПС на відповідний період. Із зазначеної суми 27,1 млрд грн надійшло у серпні.

За оперативними даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), за січень-серпень 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 717,1 млрд грн або 91,6% від розпису звітного періоду. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

За січень-серпень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 6 млрд грн, у тому числі загальний фонд з дефіцитом у розмірі 13,3 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 110,3 млрд гривень.

Читайте також: Державний бюджет з січня перевиконали на 4,6%, дефіцит втричі менше плану