Державний бюджет з січня перевиконали на 4,6%, дефіцит втричі менше плану

У липні до загального фонду державного бюджету надійшло 75,6 млрд гривень, місячний розпис перевиконано на 2,2%

Держбюджет за січень-липень 2021 року звели з дефіцитом у 2,6 раза менше за план (50,2 млрд грн), за надходженнями бюджет перевиконано на 4,6%.

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на дані Держказначейства, пише "Економічна правда".

У липні до загального фонду державного бюджету надійшло 75,6 млрд гривень, місячний розпис перевиконано на 2,2%.

Найбільше понад плану зібрала Держподаткова - 39,5 млрд грн, або 104,2% від розпису за місяць. Серед податків найбільше українцями сплачено податку на додану вартість - 13,5 млрд грн (з урахуванням відшкодування) та податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 11,7 млрд грн.

За митними платежами надходження до загального фонду становили 33,1 млрд грн (100,5% плану місяця). Із загальної суми надходжень 30,5 млрд грн надійшло у вигляді податку на додану вартість, 2,2 млрд грн - ввізного мита.

За сім місяців 2021 року надійшло 330,5 млрд грн податкових платежів, план за якими перевиконано на 6%. Державна митна служба зібрала 207,7 млрд грн з перевиконанням 4,1%.

Надходження єдиного соцвнеску до Пенсійного фонду та фондів соцстрахування за 7 місяців становили 194,3 млрд грн, що на 7,8 млрд грн перевищило планові показники ДПС. Із зазначеної суми 29,2 млрд грн надійшло у липні (на 0,7 млрд грн понад плану).

Видатки за січень-липень відстають від плану на 7,7% та становлять 634,5 млрд грн з повним фінансуванням соцвидатків, видатків на оборону, обслуговування боргу та субвенції місцевим бюджетам.

За січень-липень 2021 року загальний фонд державного бюджету зведено з дефіцитом у розмірі 50,2 млрд грн. Плановий обсяг становить 132,4 млрд гривень, що у 2,6 раза більше.

Державні запозичення до загального фонду від початку року становили 296,7 млрд грн або 74,7% від запланованих на цей період. Завдяки держоблігаціям профінансовано 235 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 63,5 млрд грн ($1,8 млрд та €418,1 млн євро).

Із зовнішніх джерел залучено 59,9 млрд грн, найбільше - від розміщення восьмирічних єврооблігацій під 6,876% річних на суму 34,7 млрд грн ($1,25 млрд) та дорозміщення на 13,5 млрд грн ($500,0 млн). Ще 9,6 млрд грн ($350 млн) кредиту отримано МБРР для системного проекту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-липень 2021 року становили 265,2 млрд грн (99,7% плану), платежі з обслуговування - 78,0 млрд грн (93,4% плану).

Нагадаємо, що від тимчасової окупації Криму Україна втратила щонайменше 75% ВВП 2013 року