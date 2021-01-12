Цьогоріч ВВП України перевищить рекордні $190 мільярдів - Президент

"У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності"

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 2021 рік перевищить 190 млрд дол., що у доларовому еквіваленті є найвищим за часи незалежності показником.

Про це під час щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище України у Верховній Раді сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності, перевищить 190 млрд дол. Це більше ніж за докризові 2008 та 2013 роки", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що вперше, починаючи з 2013 року, державний борг України буде меншим за 50% ВВП. При цьому, в останні роки держборг більшості країн стрімко зростав і в середньому у світі перевищує 90%.

"Наші золотовалютні резерви зросли і сьогодні сягають 30 млрд дол., що є найвищим показником з того ж 2013 року", - зауважив Президент.

Нагадаємо, що у ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання 2,4% у річному вимірі.