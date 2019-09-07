ЦПК викрив у порушеннях переможницю конкурсу на посаду у ВАКС Литвинову

Оксана Литвинова, яка перемогла в конкурсі на посаду заступниці керівника апарату Вищого антикорупційного суду України, незаконно нараховувала собі 400% премій і приховує майно чоловіка. Таку заяву сьогодні оприлюднила громадська організація "Центр протидії корупції".

Литвинова, яку можуть призначити на посаду у ВАКС, раніше займала керівну посаду в апараті Апеляційного суду Київської області, де щодо неї розглядалося дисциплінарне провадження за неналежне виконання посадових обов'язків, інформує LB.ua.

"За нашими джерелами, Литвинова протягом 2017-2018 років нараховувала собі і своєму заступнику Оксані Зельдич, яку без конкурсу перевели в апарат ВАКС, премії від 100-400%. У той самий час секретарям судових засідань і помічникам нараховували лише 25-50%, а іноді вони взагалі залишалися без премій. За вказаними фактами збори суддів Апеляційного суду Київської області оголосили недовіру Литвиновій", - повідомили в ЦПК.

За інформацією антикорупційної організації, Литвинова приховує активи чоловіка у своїй електронній декларації за 2018 рік: вона не вказала його доходів, пославшись на те, що чоловік "не надав інформації".

"Це тягне за собою повну перевірку її декларації. По-друге, Литвинова не задекларував адвокатське бюро "Литвинова", власником і директором якого є її чоловік", - сказано в повідомленні ЦПК.

ЦПК також зазначає, що, згідно з даними з Державного реєстру прав на нерухоме майно, чоловік Литвинової від серпня 2018 року є тримачем іпотеки на $85 тис., однак ця інформація не відображена в декларації дружини в розділі "Грошові активи" як позикові кошти третім особам. У розділі "Витрати і угоди суб'єкта декларування" не зазначена сама операція придбання права вимоги за кредитним договором.

"З урахуванням залишків грошових активів сім'ї Литвинових станом на кінець 2017 року і доходів за 2018 рік, у них просто не вистачило б коштів, щоб перекупити борг у розмірі $85 тис., адже у 2018 році родина придбала автомобіль Volvo С70 2012 року випуску за 0,5 млн грн", - сказано в повідомленні ЦПК.

За інформацією антикорупційної організації, Литвинова в деклараціях за 2015, 2017 і 2018 роки не вказала угод придбання чи продажу автомобілів Daewoo FSO Lanos TF69Y 2008 року випуску, Mazda 6 2007 року випуску і Volvo X90 2013 року випуску.

"Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) мало б вивчити декларацію Литвинової під час спецперевірки після того, як вона стала переможницею конкурсу на посаду у ВАКС. Поки що невідомо, чи знайшло НАЗК порушення... Встановлені НАЗК порушення могли б не допустити Литвинову до цієї відповідальної антикорупційної посади", - сказано в заяві.

За інформацією ЦПК, зараз Литвинова як кандидат на посаду у ВАКС проходить спеціальну перевірку.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський гарантує незалежність антикорупційних органів і обіцяє захищати їх від будь-якого втручання.