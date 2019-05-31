Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ і САП

"Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих 3 місяців буде показником спроможності САП і НАБУ"

Президент Володимир Зеленський гарантує незалежність антикорупційних органів і обіцяє захищати їх від будь-якого втручання.

На зустрічі з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким говорили про покращення взаємодії спеціалізованих антикорупційних органів, а також про пропозиції законодавчого та практичного характеру щодо вдосконалення роботи НАБУ і САП, повідомляє прес-служба глави держави.

"Володимир Зеленський наголосив, що гарантуватиме незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання у їхню діяльність", - йдеться в повідомленні.

Президент також зазначив, що громадяни вимагають покарання для корупціонерів.

"Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих 3 місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців", - йдеться в повідомленні.

Як видно з фото, на зустрічі були також присутні голова Адміністрації президента Андрій Богдан і його заступник Руслан Рябошапка, про яких у тексті повідомлення не згадується.

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