Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЦВК дозволила Лещенку називатися "Слугою народу"

"Бути слугою народу - це обов'язок, який прямо виходить зі статусу кожного народного депутата"
"Бути слугою народу - це обов'язок, який прямо виходить зі статусу кожного народного депутата".
ЦВК дозволила Лещенку називатися "Слугою народу" Сергій Лещенко. Фото: daily.rbc.ua

На своєму засіданні у четвер, 4 липня, Центральна виборча комісія прийняла рішення відхилити скаргу конкурентки кандидата у нардепи по округу у Подільському районі Києва Сергія Лещенка на виборах Ганни  Бондар, яка балотується від "Слуги народу" в окрузі №220. Бондар протестувала проти розміщення на білбордах Лещенка гасла "Справжній слуга народу", повідомляє LB.ua.

У своєму поясненні Лещенко наполягав, що скарга Бондар є необґрунтованою, містить завідомо недостовірні відомості та суперечить нормам чинного законодавства.

Вказується, що вживання словосполучення "Справжній слуга народу" щодо Лещенка засноване на тому, що він є народним депутатом України, "а кожен народний депутат України (а не тільки представник/член певної політичної партії) зобов'язаний служити народу України".

"Бути слугою народу - це обов'язок, який прямо виходить зі статусу кожного народного депутата, в тому числі зі статусу кожного безпартійного народного депутата. Справжній слуга народу означає, що Лещенко у своїй депутатській діяльності завжди намагався дійсно дотримуватися основоположного принципу депутатської діяльності - служити українському народові", - йдеться у письмових поясненнях Лещенка, поданих до ЦВК по суті скарги.

Наприкінці травня позафракційний нардеп Сергій Лещенко заявив про плани балотуватися в якості кандидата від партії "Слуга народу", але не зміг потрапити у список політсили.

Нагадаємо, що Лещенко йде на вибори в Раду по київському округу.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2019 21:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.