ЦВК дозволила Лещенку називатися "Слугою народу"
На своєму засіданні у четвер, 4 липня, Центральна виборча комісія прийняла рішення відхилити скаргу конкурентки кандидата у нардепи по округу у Подільському районі Києва Сергія Лещенка на виборах Ганни Бондар, яка балотується від "Слуги народу" в окрузі №220. Бондар протестувала проти розміщення на білбордах Лещенка гасла "Справжній слуга народу", повідомляє LB.ua.
У своєму поясненні Лещенко наполягав, що скарга Бондар є необґрунтованою, містить завідомо недостовірні відомості та суперечить нормам чинного законодавства.
Вказується, що вживання словосполучення "Справжній слуга народу" щодо Лещенка засноване на тому, що він є народним депутатом України, "а кожен народний депутат України (а не тільки представник/член певної політичної партії) зобов'язаний служити народу України".
"Бути слугою народу - це обов'язок, який прямо виходить зі статусу кожного народного депутата, в тому числі зі статусу кожного безпартійного народного депутата. Справжній слуга народу означає, що Лещенко у своїй депутатській діяльності завжди намагався дійсно дотримуватися основоположного принципу депутатської діяльності - служити українському народові", - йдеться у письмових поясненнях Лещенка, поданих до ЦВК по суті скарги.
Наприкінці травня позафракційний нардеп Сергій Лещенко заявив про плани балотуватися в якості кандидата від партії "Слуга народу", але не зміг потрапити у список політсили.
Нагадаємо, що Лещенко йде на вибори в Раду по київському округу.
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