ЦВК Казахстану офіційно оголосила Токаєва обраним президентом

На другому місці опозиціонер Аміржан Косанов з 1 495 491 голосів, або 16,23%

Центральна виборча комісія Казахстану офіційно оголосила Касим-Жомарта Токаєва переможцем президентських виборів.

За даними ЦВК, Токаєв набрав 6 539 715 голосів, або 70,96% голосів виборців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На другому місці опозиціонер Аміржан Косанов з 1 495 491 голосів, або 16,23%.

Решта 5 кандидатів у президенти набрали від 0,92% до 5,05% голосів виборців.

Дострокові вибори президента Казахстану відбулися 9 червня - через 3 місяці після відставки Назарбаєва.

За даними ЦВК, явка на виборах становила 77,4% від загальної кількості виборців.

У день виборів у країні відбулися акції протесту, під час яких поліція затримала близько 500 осіб.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив про відставку після майже 30 років на посаді президента. Наступником він назвав спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва.