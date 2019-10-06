Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ЦВК Казахстану офіційно оголосила Токаєва обраним президентом

На другому місці опозиціонер Аміржан Косанов з 1 495 491 голосів, або 16,23%
Центральна виборча комісія Казахстану офіційно оголосила Касим-Жомарта Токаєва переможцем президентських виборів.
ЦВК Казахстану офіційно оголосила Токаєва обраним президентом Фото: Сайт президента Казахстану

За даними ЦВК, Токаєв набрав 6 539 715 голосів, або 70,96% голосів виборців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На другому місці опозиціонер Аміржан Косанов з 1 495 491 голосів, або 16,23%.

Решта 5 кандидатів у президенти набрали від 0,92% до 5,05% голосів виборців.

Дострокові вибори президента Казахстану відбулися 9 червня - через 3 місяці після відставки Назарбаєва.

За даними ЦВК, явка на виборах становила 77,4% від загальної кількості виборців.

У день виборів у країні відбулися акції протесту, під час яких поліція затримала близько 500 осіб.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив про відставку після майже 30 років на посаді президента. Наступником він назвав спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2019 20:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.