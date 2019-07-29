ЦВК лишилося прийняти один протокол із "мокрою" печаткою
"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 198 (Черкаська область). Таким чином, станом на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 198 одномандатних виборчих округів", - зазначають у прес-службі Центрвиборчкому, повідомляє "Укрінформ".
Як зазначається, ЦВК доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 79 з поміткою "Уточнений" до 31 липня.
У засіданні комісії оголошено перерву.
В неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.
Нагадаємо, що станом на 26 липня ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. Згідно з цими результатами до Верховної Ради проходять п’ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів); "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Європейська солідарність" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).
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