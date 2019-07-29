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ЦВК лишилося прийняти один протокол із "мокрою" печаткою

"Таким чином, станом на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 198 одномандатних виборчих округів"
Центральна виборча комісія на цей час прийняла оригінальні протоколи 198 окружних виборчих комісій про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі на позачергових виборах народних депутатів.
ЦВК лишилося прийняти один протокол із "мокрою" печаткою Фото:Facebook

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 198 (Черкаська область). Таким чином, станом на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 198 одномандатних виборчих округів", - зазначають у прес-службі Центрвиборчкому, повідомляє "Укрінформ".

Як зазначається, ЦВК доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 79 з поміткою "Уточнений" до 31 липня.

У засіданні комісії оголошено перерву.

В неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.

Нагадаємо, що станом на 26 липня ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. Згідно з цими результатами до Верховної Ради проходять п’ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів); "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Європейська солідарність" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).

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