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ЦВК назвала явку виборців станом на 20:00

У Києві проголосували 66,27%
Центральна виборча комісія оприлюднила перші дані щодо явки виборців: станом на 20 годину проголосували 59,62% виборців.
ЦВК назвала явку виборців станом на 20:00 Фото: google.com

Відповідні дані з п'яти окружкомів оприлюднені на інформаційному табло в Центральній виборчій комісії, повідомляє "Укрінформ".

Так, зазначається, що у Донецькій області явка виборців становила 55,32 %, Луганській - 49,03%.

У Києві проголосували 66,27%.

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня повторне голосування на чергових виборах Президента України. До виборчого бюлетеня включено двох кандидатів, які за підсумками першого туру виборів 31 березня одержали найбільшу кількість голосів, - шоумена Володимира Зеленського та чинного Главу держави Петра Порошенка.

Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборча дільниця.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

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21 04 2019 21:12
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