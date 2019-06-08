ЦВК не встановила результатів виборів через перерахунок голосів в одному окрузі

Центральна виборча комісія не змогла до 5 серпня встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська область) у зв'язку з тим, що за рішенням суду там триває перерахунок голосів на дільницях.

"ЦВК констатувала неможливість встановлення комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі №210 у відведений для цього виборчим законом термін - не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно", - повідомляє пресслужба ЦВК.

3 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав окружну комісію провести перерахунок голосів на 33 дільницях. До 5 серпня перерахунок показав, що на 18 дільницях необхідно внести зміни до протоколу про підсумки голосування.

"Комісія через брак часу, тобто з об'єктивних причин, у встановлений термін не може завершити повторний підрахунок голосів виборців на інших зазначених у рішенні суду виборчих дільницях, внести зміни до встановлених підсумків голосування в окрузі №210, скласти протокол про підсумки голосування в цьому окрузі з поміткою "Уточнений" і навіть до 24 години 5 серпня 2019 року доставити такий протокол разом з іншою передбаченою законом виборчою документацією в ЦВК", - сказано в повідомленні.

Центрвиборчком зобов'язав окружну комісію завершити перерахунок до 16:00 6 серпня і скласти уточнений протокол.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.

Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.