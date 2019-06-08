ЦВК оголосила переможця на окрузі № 50
"На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 50, визнавши обраним народним депутатом України Требушкіна Р.В.", - повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.
ЦВК прийняла постанову "Про факти порушення виборчих прав в одномандатному виборчому окрузі № 50 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019".
"Виявлені Комісією обставини можуть свідчити про підробку виборчих документів, незаконне знищення виборчої документації, ухилення членів виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин, що відповідно до Кримінального кодексу України є кримінальним правопорушенням", - пояснили у ЦВК.
ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові обставин порушення законодавства України на виборах в одномандатному виборчому окрузі № 50.
Нагадаємо, що на одномандатному виборчому окрузі №50 у Покровську Донецької області напали на знімальну групу місцевого телеканалу "Капрі".
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