ЦВК оголосила переможця на окрузі № 50

"Виявлені Комісією обставини можуть свідчити про підробку виборчих документів, незаконне знищення виборчої документації"

Центральною виборчою комісією України в одномандатному виборчому окрузі № 50 народним депутатом України визнаний представник політичної партії "Опозиційна платформа — За життя" Руслан Валерійович Требушкін.

"На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 50, визнавши обраним народним депутатом України Требушкіна Р.В.", - повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

ЦВК прийняла постанову "Про факти порушення виборчих прав в одномандатному виборчому окрузі № 50 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019".

"Виявлені Комісією обставини можуть свідчити про підробку виборчих документів, незаконне знищення виборчої документації, ухилення членів виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин, що відповідно до Кримінального кодексу України є кримінальним правопорушенням", - пояснили у ЦВК.

ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові обставин порушення законодавства України на виборах в одномандатному виборчому окрузі № 50.

Нагадаємо, що на одномандатному виборчому окрузі №50 у Покровську Донецької області напали на знімальну групу місцевого телеканалу "Капрі".