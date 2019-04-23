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ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів
Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України
Фото: з вільних джерел
За Володимира Зеленського проголосували 73,22%, або 13 541 530 виборців, за Петра Порошенка - 24,45%, або 4 522 320 виборців. Недійсними визнано 2,31% бюлетенів. Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.
Нагадаємо, що в Організації з безпеки і співробітництва в Європі відзначили високий рівень організації другого туру президентських виборів в Україні, який відбувся 21 квітня.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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23 04 2019 17:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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