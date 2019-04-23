ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів.

За Володимира Зеленського проголосували 73,22%, або 13 541 530 виборців, за Петра Порошенка - 24,45%, або 4 522 320 виборців. Недійсними визнано 2,31% бюлетенів. Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.