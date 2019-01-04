ЦВК опрацювала 50% протоколів: лідери не змінилися

У другий тур проходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Центральна виборча комісія опрацювала 50,36% електронних протоколів першого туру виборів президента України.

Згідно з даними на сайті ЦВК, лідери виборчих перегонів не змінилися: на першому місці Володимир Зеленський, за нього проголосували 30,2% виборців (2,6 млн осіб). Разом із ним у другий тур проходить діючий президент Петро Порошенко - 16,64% голосів (1,45 млн осіб).

Далі йдуть лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (1,12 млн голосів, 13,08%), представник проросійської партії "За життя" Юрій Бойко (1 млн голосів, 11,53%), лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко (623 тисяч голосів, 7,11%), колишній голова СБУ Ігор Смешко (519 тисяч голосів, 5,93%), лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко (448 тисяч голосів, 5,12%), лідер "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул (369 тисяч голосів, 4,21%), єдиний кандидат від націоналістів Руслан Кошулинський (146 тисяч голосів, 1,66%).

31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними зі 181 із 199 територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%.

ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.