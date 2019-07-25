ЦВК опрацювала 99,94% електронних протоколів

Згідно з електронним табло ЦВК, не долають 5% прохідний бар'єр Радикальна партія (4,01%), "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2, 41% голосів

Центральна виборча комісія опрацювала 99,94% електронних протоколів з результатами позачергових виборів до Верховної Ради.

Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43,16% (6,3 млн) виборців, Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому.

"Опозиційна платформа - за життя" набирає 13,04%, або 1,9 млн голосів, "Батьківщина"- 8,18% (1,195 млн), "Європейська Солідарність" - 8,10% (1,183 млн), партія "Голос" - 5,82% (851 тис.) голосів виборців.

Решта партій набирають менш як 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Згідно з електронним табло ЦВК, не долають 5% прохідний бар'єр Радикальна партія (4,01%), "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2, 41% голосів.

Партія Шарія набирає 2,23% голосів, ВО "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,04%.

Менш ніж 1% набрали Партія зелених (0,66%), партія "Об'єднання "Самопоміч" (0,62%).

Нагадаємо, у ЦВК заявили, що зроблять усе можливе, щоб підбити підсумки виборів до 5 серпня.