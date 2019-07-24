ЦВК зробить усе можливе, щоб підбити підсумки виборів до 5 серпня
"Окружні виборчі комісії демонструють дуже гарну швидкість і точність роботи, 41 комісія вже здала протоколи. Уточнених протоколів, наприклад, порівняно з президентськими виборами набагато менше", - зазначив Радченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
ЦВК відомо про оскарження дій окружкомів у судах, і ЦВК чекатиме їхні рішення.
Відповідаючи на уточнююче питання, дії яких ОВК оскаржують, Радченко сказав: "50 і ще є кілька округів, це поки рішення про відкриття провадження. ЦВК ще повної інформації не має, тому що це сталося буквально годину тому, але ми знаємо, що таке сталося, і це означатиме, що ... ЦВК очікуватиме остаточних рішень судів".
За словами заступника голови ЦВК, ще триває підрахунок протоколів в одномандатних округах №210, №50. "Є ще питання у 47-му, у 207-му залишилося прийняти кілька дільниць", - розповів Радченко.
Радченко наголосив, що особливих змін на електронному табло чекати не варто.
Нагадаємо, за результатами обробки електронних протоколів, партія "Слуга народу" отримала близько 43% голосів виборців, до парламенту також пройшли "ОП За життя", "Батьківщина", "Євросолідарність" і "Голос".
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