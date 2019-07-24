У ЦВК опрацювали понад 99% протоколів Центральна виборча комісія опрацювала 99,39% електронних протоколів станом на 10:45 24 липня

Для оголошення остаточних виборів ЦВК має приймати оригінальні паперові протоколи з "мокрою" печаткою про підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Фото: electioninfo.org.ua

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