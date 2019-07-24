ПОЛІТИКА НОВИНИДля оголошення остаточних виборів ЦВК має приймати оригінальні паперові протоколи з "мокрою" печаткою про підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЦВК опрацювали понад 99% протоколів
Центральна виборча комісія опрацювала 99,39% електронних протоколів станом на 10:45 24 липня
Фото: electioninfo.org.ua
Про це свідчать дані на сайті ЦВК, йдеться в "Громадське".
Так, партія "Слуга народу" набирає 43.17% голосів, "Опозиційна платформа – За життя" — 13.01%, "Батьківщина" — 8.18%, "Європейська солідарність" — 8.11% і "Голос" — 5.83%.
Нагадаємо, окружна виборча комісія №105 у місті Щастя, де програв брат Медведчука, перераховує голоси.
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